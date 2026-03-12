«Украинская правда»: Европа призвала Украину воевать еще два года

Европейская сторона предложила Киеву продолжать боевые действия в ближайшие годы. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источник среди высокопоставленных представителей партии «Слуга народа».

«Европейцы сказали: „Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги“», — сказал собеседник газеты.

Он добавил, что на этом фоне глава киевского режима Владимир Зеленский поручил правительству разработать сценарий, при котором на Украине еще несколько лет не будут проводиться выборы.

Ранее стало известно, что прямые контакты глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа довели Зеленского до агонии.