The Times: у ЕС будут проблемы с отправкой на Украину даже 25 тысяч миротворцев

Странам Евросоюза не удастся отправить даже 25 тысяч военных для участия в миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщили источники британского издания The Times .

По данным осведомленных источников, вопрос комплектации миротворческих войск поднимался во время обсуждения плана объединенной миссии среди министров обороны европейских стран.

Начальник британского штаба обороны Тони Радакин спросил у коллег о возможности сформировать контингент из 64 тысяч человек, уточнив, что сама Великобритания сможет выделить только 10 тысяч военнослужащих.

Позже чиновники стран Евросоюза отметили, что не смогут обеспечить не только такое количество миротворцев, но и отряд в несколько раз меньше.

«Даже цель в 25 тысяч станет стимулом для совместных усилий», — уточнил один из собеседников газеты.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западным странам необязательно снаряжать миротворцев, чтобы поддержать Украину. Достаточно гарантировать безопасность другими способами: например, совместной работой разведки, организацией киберзащиты и поставками систем ПВО Patriot.