Еврокомиссия передала Украине 3,9 миллиарда евро на закупку беспилотников из запланированных в рамках первого транша шести миллиардов. Об этом сообщила сама организация в пресс-релизе .

Оставшуюся сумму передадут в ближайшие дни. В общей сложности по программе Ukraine Support Loan до конца года планируется выделить 28,3 миллиарда евро на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейские страны ведут с главой киевского режима Владимиром Зеленским очень опасную игру, им пора уже осознать, что клиент почти сорвался с поводка. Она задалась вопросом, есть ли еще у кого-то сомнения, что Зеленский хочет расширить географию конфликта.