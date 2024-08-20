Стано: вторжение ВСУ в Курскую область не повлияет на вступление Украины в ЕС

Рейды украинских боевиков в Курскую область никак не скажутся на процессе вступления Украины в Европейский союз. Об этом в ходе брифинга заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, его процитировало агентство Reuters .

Он отметил, что Украина имеет право «защищать себя», поэтому нападение ВСУ на российскую территорию не повлияет на вхождение страны в ЕС.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что ВС России уничтожили в приграничье Курской области основные ресурсы украинской армии. Он подчеркнул, что военные остановили продвижение противника и ликвидируют боевиков «в рамках изоляционного круга».

Алаудинов добавил, что среди иностранных наемников были и военнослужащие подразделений НАТО, сообщил RT.