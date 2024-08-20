Еврокомиссия согласилась закрыть глаза на вторжение под Курском при принятии Украины в ЕС
Стано: вторжение ВСУ в Курскую область не повлияет на вступление Украины в ЕС
Рейды украинских боевиков в Курскую область никак не скажутся на процессе вступления Украины в Европейский союз. Об этом в ходе брифинга заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, его процитировало агентство Reuters.
Он отметил, что Украина имеет право «защищать себя», поэтому нападение ВСУ на российскую территорию не повлияет на вхождение страны в ЕС.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что ВС России уничтожили в приграничье Курской области основные ресурсы украинской армии. Он подчеркнул, что военные остановили продвижение противника и ликвидируют боевиков «в рамках изоляционного круга».
Алаудинов добавил, что среди иностранных наемников были и военнослужащие подразделений НАТО, сообщил RT.