Эвакуированным жителям Курской области в Подольске передали бытовую технику

Предприниматель из Подольска Армаис Есаян оказал помощь детско-юношескому центру «Мечта», передав ноутбуки для детей, эвакуированных из Курской области, ДНР и ЛНР. Помимо этого, в центр были доставлены демисезонная одежда, бытовая техника, инструменты и средства для уборки.

Заместитель директора центра Марина Козина отметила, что особенно ценными оказались ноутбуки, которые помогут улучшить учебный процесс. «Это неоценимая помощь. Сегодня без компьютеров невозможно выполнять цифровые задания или вести электронные дневники», — подчеркнула она.

Армаис Есаян регулярно поддерживает эвакуированных жителей, детей-сирот и людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Он передает необходимые вещи, организует праздники и выездные мероприятия.

Отметим, за последние три года в центре временного размещения помощь получили более 400 человек. Сейчас там проживают около 120 жителей ЛДНР и свыше 30 переселенцев из Курской области. Местные власти оказывают поддержку в оформлении документов, предоставляют медицинское сопровождение и создают условия для досуга. Для детей организованы поездки в школы и детские сады на выделенных автобусах.