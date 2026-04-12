Эвакуированные из зоны СВО украинцы получили выплаты

Москалькова: вывезенные из зоны СВО украинцы получили выплаты по 10 тысяч рублей

Эвакуированные из зоны боевых действий граждане Украины получили выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом РИА «Новости» сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

«Они получили выплаты по 10 тысяч рублей, имеют право на свободное передвижение. Те, у кого есть документы, могут сделать это самостоятельно или при нашей помощи», — сказала омбудсмен.

Москалькова уточнила, что эвакуированных украинцев разместили в пунктах временного размещения в комфортных условиях и обеспечили всем необходимым. У них есть телефоны для связи, а также возможность звонить по видеосвязи.

«Наши русские люди очень добрые, сердечные, они им тоже оказывают помощь», — заключила уполномоченный по правам человека.

Днем ранее всех жителей Курской области вернули из украинского плена. В субботу, 11 апреля, киевский режим передал оставшихся семь человек.