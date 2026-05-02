Этой ночью над Москвой ликвидировали пять дронов ВСУ

За прошедшую ночь силы ПВО Минобороны России уничтожили пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

Первый дрон сбили около 2:00 по московскому времени. В течение следующих двух часов средства ПВО отразили еще четыре атаки.

На всех местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Жертв и разрушений на земле не зафиксировано.

На текущий момент пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Внуково. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее Минобороны сообщило, что средства противовоздушной обороны за девять часов нейтрализовали над регионами 100 дронов ВСУ.