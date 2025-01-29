Украинские боевики не оставили попыток высадиться на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Бойцы ВСУ хотят произвести высадку на побережье Черного моря ближе к Очакову. Этими операциями, по мнению Сальдо, командование украинской армии пытается доказать результативность действий на берегу. Однако они не учитывают потери своих военнослужащих, и их попытки нельзя назвать успешными.

«Какие-то укусы, высадки двух-трех-пяти или даже 20 человек никакой оперативной обстановки не изменят. Они продолжают это делать, они пытаются высадиться на побережье Черного моря», — сказал он.

Кроме того, губернатор Херсонской области заметил, что ВСУ не будут массово перебрасывать личный состав через Днепр.

«Что касается переброски на лодках или на плавсредствах, это все обречено на смерть тех, кто это делает», — заявил Сальдо.

Ранее группировка войск «Центр» российской армии взяла под контроль Новоелизаветовку в ДНР. Село находится к западу от Селидова и к юго-западу от Красноармейска (Покровска). За сутки украинская армия на этом участке фронта потеряла до 520 военнослужащих, танк, семь бронемашин, семь автомобилей, станцию контрбатарейной борьбы и пять артиллерийских орудий.