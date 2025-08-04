«Это только промежуточная цифра». Ущерб от ВСУ в Курской области превысил 3 млрд

Бастрыкин: ущерб от действий ВСУ в Курской области превышает 3 млрд

Ущерб от преступлений ВСУ в Курской области на данный момент оценивается более чем в три миллиарда рублей. Об этом в интервью KP.RU заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей», — указал глава ведомства.

Бастрыкин подчеркнул, что речь сейчас идет о промежуточной цифре, так как оценка ущерба, который причинили региону украинские боевики, продолжается.

Ранее стало известно, что кабмин дополнительно направит Курской области почти 40 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплаты местным жителям, потерявшим свое имущество, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.