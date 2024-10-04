«Это серьезный шаг». США пошли по прямой дороге к ядерному конфликту

США, поддерживая Украину в ударах американским оружием вглубь России, прокладывают путь к ядерному конфликту. Такое мнение выразил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в передаче «Большая игра» на Первом канале.

«Я вынужден опять вновь напомнить о возможном решении США поощрять украинцев бить дальнобойными американскими системами вглубь [РФ]. Это серьезный шаг не просто на эскалацию, это дорога, которую администрация прокладывает к ядерному конфликту», — сказал он.

Антонов призвал приложить все усилия, чтобы избежать применения ядерного оружия, потому что при таком развитии событий не будет победителей.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский пытается вовлечь страны НАТО в боевые действия с Россией. Также министр призвал государства, выступающие с мирными инициативами по украинскому кризису, учитывать устранение первопричин конфликта.