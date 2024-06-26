«Это просто нелепо». Мирный план Трампа по Украине назвали «предвыборной фишкой»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выдвинул мирный план по Украине. Его инициатива — чистой воды «предвыборная фишка», заявил в беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой политолог, журналист Юрий Светов.

Согласно плану Трампа, Украина получит больше оружия только при условии начала переговоров, а России пригрозят усилением поддержки ВСУ в случае отказа от диалога. Инициатива также включает прекращение огня на время переговоров.

На самом деле, план предложил не Трамп, а его советники, и то — бывшие.

«Они высказали свою точку зрения. Люди, которые работают непосредственно с Трампом, сказали, что это их мнение, а не мнение Трампа. У Трампа позиция такая: он такой великий президент Соединенных Штатов Америки будет после победы на выборах. И он один-два звонка сделает [президенту РФ Владимиру] Путину и [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, прикажет им немедленно примириться, и они примирятся», — объяснил эксперт.

По его словам, в этом заключается американский стиль.

«Это убеждение, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, будет думать о том, чтобы угодить Трампу, а не о защите интересов и безопасности суверенитета Российской Федерации, — это просто нелепо», — подчеркнул Светов.

Он добавил, что Украина и ее союзники ждут победы, несмотря на потерю Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Следующий этап переговоров начнется, когда Украина лишится других своих территорий, считает политолог.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать украинский конфликт в случае его переизбрания. Перемирие наступит еще до инаугурации, пообещал политик.