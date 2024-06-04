«Это нужно исправить». Натовский генерал высказался о миллионах украинцев в Европе

Отставной генерал НАТО Бен Ходжес предложил направить пребывающих в Европе украинцев призывного возраста на передовую. Об этом он заявил в интервью украинской газете Kyiv Post.

Ходжес напомнил, что в Польше, Германии и Румынии, а также в самой Украине, находятся миллионы женщин и мужчин призывного возраста, которые могли бы служить в армии.

«Они должны служить. Это нужно исправить», — заявил генерал.

По его мнению, украинская армия нуждается в увеличении численности, но власти не предпринимают необходимые «юридические и финансовые» шаги в этом направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации в стране. По новым правилам мужчины призывного возраста должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкомате или их оштрафуют.

По мнению политолога Юрия Светова, украинцы вряд ли станут массово сдаваться в плен в зоне спецоперации, так как у них пока нет перелома в сознании, как это было с немцами в гитлеровской Германии. Те же, кто прячется от мобилизации в Польше, зря надеются на помощь соседней страны.