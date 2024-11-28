«Это нереалистично». Партнеры по ОДКБ не смогут помочь РФ в связи с ударами оружием США

Путин: партнеры по ОДКБ не смогут помочь РФ на фоне атак американским оружием

Союзники по ОДКБ не могут чем-либо помочь России в связи с атаками оружием производства США по территории страны. Такое заявление сделал президент Владимир Путин по итогам саммита в Казахстане.

«Это нереалистично», — подчеркнул глава государства.

В ходе выступления в Астане Путин напомнил, что Запад разрешил ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов по России. Такие шаги без ответа не оставят. Армия может атаковать центры принятия решений на Украине до конца дня, отметил президент. Выбором объектов занимаются Минобороны и Генштаб.

Саммит Организации Договора о коллективной безопасности проходит в Казахстане 28 ноября. Его участниками стали лидеры России, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии и Киргизии.