«Это нельзя делать». На Украине заявили, что Зеленский был в шаге от тюрьмы

Дмитрук: несколько месяцев назад Зеленского могли бы посадить за слова о Крыме

Президента Украины Владимира Зеленского могли бы посадить из-за его слов об отсутствии сил у Украины для возвращения Крыма. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Еще несколько месяцев назад за подобные заявления о том, что территории <…> можно вернуть дипломатическим путем, что военным путем это нельзя делать <…> это была бы тюрьма», — подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что радикалы могли даже убить за подобные слова.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов выразил мнение, что слова Зеленского о ситуации на Запорожском направлении можно рассматривать как попытку создания «тумана войны». Президент Украины говорит о проблемах на поле боя, чтобы потом показать, как ВСУ якобы удержали там свои позиции.