Это недопустимо. Страны G7 испугались возможности применения ядерного оружия Россией

G7 заявила о недопустимости применения ЯО в конфликте на Украине

Применения ядерного оружия (ЯО) в конфликте на Украине нельзя допустить. Такой тезис вошел в итоговое заявление саммита стран «Большой семерки» в Италии.

При этом лидеры G7 указали на Россию, как на главную угрозу его использования, несмотря на то, что она неоднократно заявляла о том, что не намерена применять ядерное оружие первой.

«Любое применение Россией ядерного оружия в контексте ситуации на Украине было бы недопустимым», — отметили авторы документа.

Участники саммита призвали Россию придерживаться моратория на ядерные испытания, а также заявили о своей приверженности недопущению распространения и использования оружия массового поражения и средств его доставки.

Кроме того, лидеры «семерки» предупредили, что гипотетическое применение Россией оружия массового поражения повлечет за собой серьезные последствия. Также они осудили размещение российского ЯО в Белоруссии.

Ранее заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко прокомментировал учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии.