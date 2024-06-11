«Первыми ЯО не применим». Россиянам рассказали об учениях России и Белоруссии

Россия и Белоруссия проводят второй этап учений нестратегических ядерных сил. Страны тесно сотрудничают и улучшают в том числе слаженность войск. О причинах учений 360.ru рассказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко.

Он отметил, что Россия проводит маневры с Белоруссией неслучайно.

«Во-первых, это Союзное государство. Во-вторых, у нас совместные вооруженные силы, которые [находятся] в тесном сотрудничестве. В-третьих, потому что они так же граничат с Украиной, как и мы», — указал эксперт.

Политолог также подчеркнул, что тактическое оружие имеет очень маленький радиус действия. Из-за этой особенности такие боеголовки даже называют микробомбами или минибомбами, объяснил он.

«Их значение предельно локальное, и такие заряды даже используются в ракетных системах наших РСЗО и в артиллерии, есть артиллерийские ядерные снаряды», — напомнил Борзенко.

По его словам, такое оружие разработали еще в 70-80-х годах. Он добавил, что Россия не станет применять ядерное оружие даже в виде «микробомб», а учения имеют не столько практический, сколько теоретический характер.

«Скажем так, это очень теоретические учения. Да, техника вышла, техника встала на точки, самолеты взлетели, все по сценарию этих учений. Но я бы не уделял большого внимания возможности применения таких боеприпасов в текущей ситуации», — заключил эксперт.

Борзенко отметил, что ядерное оружие Россия применит только в одном случае.

«Мы первыми ядерное оружие не применим. Только как ответную меру», — сообщил он.

Ранее Минобороны объявило о старте второго этапа учений по отработке применения нестратегического ядерного оружия. Во время маневров российские и белорусские военные отрабатывают боевое применение нестратегического ядерного оружия.