«Это не запрещено». Премьер Сербии прокомментировал продажу боеприпасов третьим странам

AFP: премьер Сербии Вучевич отказался запрещать продавать боеприпасы за рубеж

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Сербские военно-промышленные компании имеют право продавать произведенные ими боеприпасы за рубеж. Об этом в интервью AFP заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.

«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, <…> поскольку это не запрещено», — сказал он.

По его словам, он не видит ничего аморального в производстве снарядов и поставке их в зоны боевых действий.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил об обсуждении с Сербией ситуации вокруг возможных поставок оружия из этой страны на Украину.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о продаже в другие страны боеприпасов на сумму порядка 800 миллионов долларов.

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