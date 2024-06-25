«Это не запрещено». Премьер Сербии прокомментировал продажу боеприпасов третьим странам
AFP: премьер Сербии Вучевич отказался запрещать продавать боеприпасы за рубеж
Сербские военно-промышленные компании имеют право продавать произведенные ими боеприпасы за рубеж. Об этом в интервью AFP заявил премьер-министр страны Милош Вучевич.
«Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, <…> поскольку это не запрещено», — сказал он.
По его словам, он не видит ничего аморального в производстве снарядов и поставке их в зоны боевых действий.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил об обсуждении с Сербией ситуации вокруг возможных поставок оружия из этой страны на Украину.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о продаже в другие страны боеприпасов на сумму порядка 800 миллионов долларов.