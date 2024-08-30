«Это не война». Боррель объяснил призыв разрешить ВСУ удары по России западным оружием

Боррель не счел разрешение ВСУ бить по России западным оружием войной с Россией

Juanma Serrano
Фото: Juanma Serrano/Global Look Press

Разрешение ВСУ наносить удары по территории России не будет означать вступление ЕС в прямую конфронтацию с РФ. Такое мнение в рамках министерской недели озвучил глава европейский дипломатии Жозеп Боррель, его слова привело РИА «Новости».

«Никто не хочет находиться с Россией в состоянии войны, но удары ВСУ по ее территории необходимо разрешить», — сказал глава евродипломатии.

Также Боррель отметил, что предложит главам Минобороны стран — членов ЕС усилить тренировочную миссию для Украины и существенно увеличить число подготовленных украинских военных.

«Это одна из самых успешных тренировочных миссий. Очевидно, что ее нужно увеличить. Необходимо увеличить цель по подготовке 60 тысяч военных для Украины», — добавил он.

Ранее депутат Госдумы Ивлев назвал чудовищным призыв Борреля об ударах по России.

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