«Это не военная цель». ВСУ атаковали мемориал в Курской области

Беспилотник ВСУ совершил атаку на памятник советским летчикам 88-го Гвардейского истребительного авиационного полка в поселке Коммунар Беловского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Александр Хинштейн.

«В результате атаки памятник частично поврежден. К счастью, обошлось без пострадавших», — написал он.

Глава региона напомнил, что памятник не является военной целью и не может представлять никакой угрозы людям.

Хинштейн добавил, что российские объекты истории и культуры регулярно попадают под удары ВСУ. Также он пообещал восстановить поврежденный мемориал.

Ранее в РПЦ заявили, что в результате атак Вооруженных сил Украины повреждения получили не менее четырех храмов Суджанского церковного округа. Информацию еще уточняли.