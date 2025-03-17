«Это не игрушки». В США назвали условие вступления Европы в конфликт на Украине

Аналитик Дэвис: Европа может вступить в конфликт при срыве мирных переговоров

Европа может вступить в конфликт на Украине, если стороны не достигнут мирного соглашения. Таким мнением бывший полковник армии США Дэниел Дэвис поделился в эфире своего YouTube-канала .

По его словам, последние три года Запад терпел дипломатические неудачи, поэтому для Украины не получится выбить лучшие условия перемирия.

«Если мира не будет и в этот раз, либо Украина почти наверняка обречена на полное военное поражение, либо появятся все условия для вступления Европы в конфликт <…> Это не игрушки», — предупредил Дэвис.

Аналитик добавил, что в этом случае военное столкновение России и НАТО выйдет за пределы Украины.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка натовского контингента на Украину будет означать войну альянса с Россией. Так он прокомментировал заявления британского премьер-министр Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона, допустивших размещение европейских миротворцев на украинской территории.