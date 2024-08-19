«Это наша родина!» Алаудинов призвал объединиться для защиты России
Алаудинов призвал объединиться для защиты России после атаки на Курскую область
Россияне должны объединиться для защиты своей родины. Такое заявление сделал замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Сегодня в нашей стране одним строем должны стоять все — от мала до велика. Если мы этого не осознаем, далеко не сможем пойти. Да, мы эту войну выиграем и без вас, тех, кто сомневается», — подчеркнул он.
Как отметил Алаудинов, не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если человек погибнет, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, то он попадет в рай.
«А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего», — заключил он.
Сейчас в России нет мобилизации, напомнил генерал-майор, есть люди, которые должны оставаться на своих рабочих местах. Но сегодня на Россию напал враг, и те, кто хочет защитить свою страну и не прятать глаза, могут заключить военный контракт.
«Это наша родина — Россия. Так давайте же объединяться», — призвал он.
Украинские боевики напали на Курскую область ранним утром 6 августа. На танках и бронетехнике военные пытались прорваться через российскую границу, бомбили жилые города и села. Тысячам человек пришлось спасаться от обстрелов, прятаться в подвалах и покидать свои дома. Как сообщили «Известия», главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский мог держать подготовку атаки на Курскую область в секрете от западных союзников.