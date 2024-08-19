«Это наша родина!» Алаудинов призвал объединиться для защиты России

Россияне должны объединиться для защиты своей родины. Такое заявление сделал замначальника главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Сегодня в нашей стране одним строем должны стоять все — от мала до велика. Если мы этого не осознаем, далеко не сможем пойти. Да, мы эту войну выиграем и без вас, тех, кто сомневается», — подчеркнул он.

Как отметил Алаудинов, не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если человек погибнет, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, то он попадет в рай.

«А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего», — заключил он.

Сейчас в России нет мобилизации, напомнил генерал-майор, есть люди, которые должны оставаться на своих рабочих местах. Но сегодня на Россию напал враг, и те, кто хочет защитить свою страну и не прятать глаза, могут заключить военный контракт.

«Это наша родина — Россия. Так давайте же объединяться», — призвал он.

Украинские боевики напали на Курскую область ранним утром 6 августа. На танках и бронетехнике военные пытались прорваться через российскую границу, бомбили жилые города и села. Тысячам человек пришлось спасаться от обстрелов, прятаться в подвалах и покидать свои дома. Как сообщили «Известия», главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский мог держать подготовку атаки на Курскую область в секрете от западных союзников.