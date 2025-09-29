«Это мрачно». Сальдо описал ситуацию в подконтрольном ВСУ Херсоне

В подконтрольном ВСУ Херсоне сложилась мрачная ситуация. Мужчин насильно мобилизуют, а гуманитарные поставки нуждающимся сокращаются. Об этом ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Что сейчас происходит на правом берегу? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно», — сказал он.

По его словам, местных жителей запугивают разными методами. Люди устали, «их все достало». Они ожидают возвращения светлого времени, которое увидели после освобождения Херсона и правобережья.

Ранее Сальдо сообщил о взятии Карантинного острова Херсона под огневой контроль. ВСУ продолжают использовать территорию как плацдарм для отдельных боевых действий.