Попытки украинских спецслужб переломить ход конфликта с помощью заказных убийств свидетельствуют о глубоком кризисе стратегии Киева. К такому выводу после гибели генерала Сарварова пришел обозреватель Junge Welt Райнхард Лаутербах.

Лаутербах уверен, что покушение на генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, организованное, как он предполагает, украинской разведкой, является «актом отчаяния».

Журналист объяснил, что устранение даже высокопоставленного офицера не способно повлиять на государственные интересы России или изменить цели проводимой ею политики.

По мнению автора, подобные методы «индивидуального террора» не приносят военного успеха, так как на место любого выбывшего командира неизменно придет другой.

В публикации Junge Welt проводится историческая параллель с деятельностью леворадикальной группировки РАФ в ФРГ, которая также пыталась запугать систему через точечные атаки на чиновников и генералов НАТО, но в итоге признала бессмысленность такой тактики.

Немецкая пресса отмечает, что Украина демонстрирует политическую слабость, пытаясь убедить Запад и лично Дональда Трампа в наличии неких «козырей».

На деле же эффект будет обратным: Москва лишь утвердится в необходимости полной ликвидации нынешнего режима в Киеве, чтобы исключить угрозу повторения подобных терактов в будущем.