Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор признался, что весной 2022 года в американском истеблишменте царили иллюзии о грядущей победе Украины. Об этом он рассказал в интервью на канале Judging Freedom .

По словам отставного полковника, в апреле 2022 года он получил звонок с вопросом о происходящем в зоне боевых действий. Чиновник утверждает, что звонили из Мар-а-Лаго — это частная резиденция Дональда Трампа. Президентом США в то время был Джо Байден.

Звонивший (Макгрегор прямо не называет его имени) спросил, что тот думает о ситуации на Украине.

«Ну, это катастрофа. Мы должны немедленно это остановить», — ответил чиновник.

Он предупредил: если США не откажутся от текущего курса, российская армия «раздавит украинцев».

Как отметил экс-советник, его собеседник с недоверием отреагировал на такие слова и заявил, что в Вашингтоне настроения совершенно иные — большинство верит, что «украинцы побеждают». Макгрегор назвал это заблуждением.

Он также подчеркнул, что интересы США должны быть сосредоточены на мирном урегулировании и стабильности, а не на втягивании в региональные конфликты. По его мнению, говорить о реальной заботе Вашингтона о Восточной Украине бессмысленно, если в основе политики не стоит прекращение боевых действий.

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин констатировал, что Украине придется признать границы России ради мира.