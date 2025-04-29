«Целовать ноги». Ведущий Карнаухов призвал жен вернувшихся с СВО военных терпеть

Ведущий канала «Соловьев Live» Сергей Карнаухов заявил в эфире, что жены участников СВО, вернувшихся домой с посттравматическим синдромом, должны терпеть их агрессию и проявлять благодарность.

Карнаухов дискутировал с соведущей Анастасией Кашеваровой. Обсуждалась история российского бойца Тимофея, который после службы на передовой, ранения и перенесенных психологических травм вернулся домой.

По рассказу его жены Алины, мужчина стал страдать от приступов страха, резких вспышек гнева и применял силу к семье. Сам военный говорил, что осознает проблему и проходит лечение у психолога. На линии соприкосновения Тимофей возглавлял штурмовую группу и потерял нескольких сослуживцев.

В эфире ведущая Кашеварова заявила, что ее муж — тоже военнослужащий с ПТСР. Она признала, что жизнь с ним требует огромной выдержки. Она объяснила, что женщины сталкиваются с выбором — терпеть насилие или ставить собственную жизнь на паузу ради помощи мужу.

В этот момент ведущую резко прервал Карнаухов. Он осудил любые разговоры о возможном расставании с военным. По его мнению, жены обязаны «целовать ноги» тем, кто рисковал собой за страну, даже если сталкиваются с грубостью и жестокостью.

Кашеварова парировала, что любовь к Родине не дает права переносить фронтовую агрессию на семью, однако Карнаухов настаивал: в таких ситуациях женщинам следует «потерпеть и помочь».

Ранее в Твери коллекторы напали на жену бойца спецоперации на Украине из-за долгов его брата.