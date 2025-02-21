Это будут люди, которые «в теме». Кто войдет в переговорную группу с США от России

Политолог Аджамян: на переговоры с США могли бы поехать Мединский и Слуцкий

МИД России и Госдепартамент США договорились создать переговорные команды для урегулирования ситуации на Украине. С американской стороны в нее войдут госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф. Кто войдет в эту команду от России, на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассуждал политолог Норат Аджамян.

Он предположил, что переговорщиками, как и три года назад в Стамбуле, могут стать, например, помощник президента Владимир Мединский и депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

«В любом случае это будут люди, которые, что называется, „в теме“ и довольно-таки погружены во все аспекты», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Ранее Уолтц заявил, что и Россия, и США заинтересованы в урегулировании ситуации на Украине.