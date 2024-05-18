18 мая 2024, 14:54
«Это бред». Карлсон — о «планах» Путина захватить Европу
Такер Карлсон назвал бредом заявления о желании Путина «захватить Европу»
Любые заявления Соединенных Штатов о том, что президент России Владимир Путин планирует напасть на Европу, — абсолютно беспочвенны и абсурдны. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network.
«Это бред», — сказал он.
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Ведущий добавил, что Россия является самой большой страной в мире. По его мнению, вряд ли она хочет заполучить дополнительные территории.
«Это безумие», — прокомментировал журналист.
Карлсон также потребовал срочно распустить НАТО. По мнению журналиста, Североатлантический альянс препятствует укреплению суверенитета стран, входящих в него.
Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Обозреватель вел беседу четко по плану. Президент удивился, что журналист оказался очень терпеливым и выслушал его долгие монологи.
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Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
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