Спецоперация 18 мая 2024, 14:54 «Это бред». Карлсон — о «планах» Путина захватить Европу Такер Карлсон назвал бредом заявления о желании Путина «захватить Европу» Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Global Look Press

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Любые заявления Соединенных Штатов о том, что президент России Владимир Путин планирует напасть на Европу, — абсолютно беспочвенны и абсурдны. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в эфире Tucker Carlson Network.

«Это бред», — сказал он.

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Ведущий добавил, что Россия является самой большой страной в мире. По его мнению, вряд ли она хочет заполучить дополнительные территории.

«Это безумие», — прокомментировал журналист.

Карлсон также потребовал срочно распустить НАТО. По мнению журналиста, Североатлантический альянс препятствует укреплению суверенитета стран, входящих в него.

Ранее Карлсон взял интервью у Путина. Обозреватель вел беседу четко по плану. Президент удивился, что журналист оказался очень терпеливым и выслушал его долгие монологи.