Такер Карлсон потребовал срочно распустить НАТО | 360°

Мир 03 мая 2024, 08:41 Такер Карлсон потребовал срочно распустить НАТО Журналист Карлсон указал на необходимость упразднения НАТО РИА «Новости»

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Североатлантический альянс следует распустить, так как он препятствует укреплению суверенитета стран, входящих в него. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с политическим советником Балажем Орбаном.

По мнению Карлсона, страны Запада с помощью НАТО хотели сохранить «собственную цивилизацию», но вместо спасения альянс только разрушает ее. По его мнению, роспуск объединения благоприятно повлияет на США.

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«Я считаю, что блок НАТО ужасен для Соединенных Штатов, и что мы должны немедленно распустить его», — предупредил журналист.

Ранее военный аналитик из Института стратегических исследований Военного колледжа армии США Джон Дени допустил, что после избрания нового американского президента в 2024 году НАТО могут распустить. По его словам, упразднение организации ослабит безопасность Европы и станет «негативным сценарием» для Белого дома.