ВСУ нашли способ наживаться на убитых и раненых военных. Об этом рассказал Life.ru перебежчик Алексей Герасимов, выданный России в рамках обмена и находящийся в СИЗО по делу о терроризме.

По его словам, украинские военные часто закупают больше обмундирования, чем нужно, или списывают погибших и раненых с довольствия, чтобы получить деньги и оружие на новобранцев и перепродать.

«То есть это бизнес. За людей, которые умирают, получают деньги», — подчеркнул перебежчик.

Примечательна и история самого Герасимова. Молодой человек придерживался радикальных взглядов и сбежал из родных Чебоксар на Украину, чтобы примкнуть к ВСУ. Однако позже он отказался воевать без официального контракта, и его направили в миграционный лагерь, а в мае Украина выдала его России среди гражданских лиц, возвращенных по обмену.

Теперь его ждет суд. Росфинмониторинг включил Герасимова в перечень террористов и экстремистов.