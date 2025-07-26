Украина впервые выдала России перебежчика, воевавшего на стороне ВСУ

Украина в рамках обмена пленными выдала российского студента, перешедшего на сторону ВСУ. Об этом сообщило ИА «Регнум» .

Что известно об Алексее Герасимове*

По данным издания, Алексей Герасимов* из Чебоксар, обучавшийся на журналиста в Чувашском государственном университете, еще в ноябре 2023 года начал публиковать в соцсетях материалы о национально-освободительном движении. Позже молодой человек принял решение перейти границу и вступить в «Сибирский батальон»** ВСУ.

Но оказавшись на Украине, он отказался воевать без официального контракта с Вооруженными силами Украины. В итоге его отправили в миграционный лагерь, откуда по суду его должны были депортировать.

Проведя в лагере около девяти месяцев, в мае 2025 года Герасимов* оказался среди 120 гражданских лиц, переданных Украиной России в рамках обмена. Сейчас молодой человек находится в СИЗО, его внесли в список террористов Росфинмониторинга.

Верил в духа дерева

Отец Герасимова*, не называя причин поступка сына, попросил не беспокоить его и заявил, что в противном случае ему придется применить «черную магию» против тех, кто будет его преследовать.

По словам сослуживцев Герасимова*, которых процитировали зарубежные издания, он отличался замкнутым характером, большую часть времени проводил за компьютером.

«Когда я с ним беседовал, он говорил, что спросил у духа дерева. И это была не шутка, человек в это верил», – рассказал один из сослуживцев.

Алексей Герасимов* стал первым российским добровольцем, воевавшим на стороне ВСУ, которого Украина передала России.