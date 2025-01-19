«Это бессердечно». В США осудили Уолца за позицию по мобилизации на Украине

Офицер Дэвис обвинил Уолца в бессердечии после слов о мобилизации 18-летних

В Соединенных Штатах раскритиковали заявление советника избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолца о мобилизации на Украине. Отставной подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис назвал его бессердечным в эфире своего YouTube-канала .

Уолц в ходе выступления на американском телеканале заметил, что украинцы недостаточно активно борются за демократию. Он отметил, что снижение призывного возраста до 18 лет позволило бы увеличить численность ВСУ на сотни тысяч новых бойцов.

По мнению Дэвиса, с его стороны просто бессердечно так говорить.

«Лучшим решением было бы прийти и просто сказать: „Хорошо, давайте договоримся о сделке, попытаемся это сделать“. <…> Но вместо этого Майк Уолц говорит, чтобы мобилизовали новое поколение молодых людей», — заявил офицер.

Ранее украинский нардеп Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уже задумался о мобилизации подростков, но пока не знает, как убедить народ в необходимости такого шага.