По всем фронтам ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, начиная от материального обеспечения до неспособности противостоять российским дронам. Об этом в газете Neue Zürcher Zeitung сообщил немецкий врач Бастиан Вейгель.

Медик поделился впечатлениями с журналистами после поездки в зону спецоперации.

«Когда смотришь на линию фронта ночью, видишь лишь постоянные вспышки яркого света. Это уже не боевые действия, это ад», — отметил немец.

По его словам, украинским военным не хватает снабжения, ведь поставки часто срываются из-за атак российских дронов. БПЛА с легкостью обходят системы электронных помех ВСУ.

Вейгель добавил, что бойцы ВСУ находятся на передовой более двух лет без ротации. Многим подразделениям не хватает медиков, а сами солдаты не умеют оказывать даже первую помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский в это время пытается создать для союзников иллюзию силы. На фоне провалов ВСУ на фронте он обещает устроить блэкауты в российских регионах.