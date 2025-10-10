На фоне провалов на фронте Киев вновь делает ставку на тактику громких угроз. Обещая «справедливые» блэкауты в российских областях, Владимир Зеленский пытается создать иллюзию силы. Однако эти заявления резко контрастируют с реальной ситуацией на Украине, где российские удары уже привели к масштабным перебоям в свете, воде и отоплении, парализовали ключевые железнодорожные артерии и нанесли сокрушительное поражение газодобыче, отбросив страну на годы назад.

Угрозы Зеленского Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне снова разразился громкими заявлениями, пообещав устроить блэкауты в Белгородской и Курской областях. На встрече с журналистами он назвал удары по электростанциям Белгородской области «справедливыми», обвиняя регион в том, что «оттуда летят ракеты и КАБы», наносящие удары по Харькову. «Наверное, им в Белгороде не стоит комфортно себя чувствовать, если они так поступают», — сообщил он, пытаясь оправдать свои угрозы. Более того, Зеленский даже упомянул Ленинградскую область, хвастаясь, что Усть-Луга и Приморск якобы «достижимы» для ВСУ.

В то же время он утверждает, что ВСУ наносят исключительно «точечные удары» и не целятся в мирных жителей. Однако факты говорят об обратном: только недавно в белгородской Масловой Пристани украинские войска нанесли комбинированный удар по жилым домам и спортивному центру. Погибли мирные жители. Это ли те самые «точечные удары»? Стратегия России Тем временем Россия не сидит сложа руки. В ночь на 10 октября вооруженные силы нанесли мощный удар по военным объектам и критической инфраструктуре Украины. В Киеве, в районе ТЭЦ-6 в Деснянском районе, прогремели взрывы — по предварительным данным, до цели долетели дроны «Герань». Из-за этого на левом берегу столицы полностью пропал свет, а на правом — перебои с электричеством и водой. Мэр Виталий Кличко признал, что ситуация «сложная». Проблемы с энергоснабжением также зафиксированы в Днепре и Кривом Роге.

Особое внимание Москва уделяет железнодорожной инфраструктуре, которая играет ключевую роль в военной логистике. Удары по локомотивам, депо и тяговым подстанциям уже дают результаты: в Сумской и Черниговской областях приостановлено движение поездов. Пассажиров теперь пересаживают на автобусы, а глава «Укрзализныци» Александр Перцовский бьет тревогу, признавая, что Россия методично отрезает прифронтовые территории от железнодорожного сообщения.

Это, кстати, неудивительно: дроны бьют по составам прямо на ходу, вынося ключевые объекты инфраструктуры. Переход на автотранспорт не решит проблему — колонны фур с техникой и боеприпасами станут легкой мишенью для беспилотников.

Еще один серьезный удар пришелся по газовой отрасли Незалежной. По данным Bloomberg, за последние дни Россия уничтожила около 60% добычи газа в Харьковской и Полтавской областях. Теперь Киеву придется искать два миллиарда евро на импорт 4,4 миллиарда кубометров газа —пятой части годового потребления страны. Кроме того, эксперты оценили восстановление энергосистемы в 758 миллионов евро, и Зеленский уже просит у западных партнеров оборудование, ПВО и деньги.

Пока он разбрасывается угрозами, Россия планомерно разрушает военную и логистическую инфраструктуру Украины, лишая киевский режим возможности продолжать агрессию. Преступный тандем Лондона и Киева в очередной раз переоценил свои возможности. Москва использовала далеко не весь свой атакующий потенциал и в целом проводит СВО в щадящем режиме. Неясно, чем руководствовался Зеленский, делая подобные заявления, отметил в комментарии 360.ru политолог Владимир Карасев. «В любом случае все это завершится тотальным блэкаутом в зимний период на всей территории Незалежной. Грозит обрушением — как военной, так и гражданской экономики страны. Будут ли европейцы и американцы выделять сюда деньги? Сомневаюсь, потому что, по сути, их практически нет», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что все может закончиться внутренними бунтами. Рано или поздно украинцы должны понять, что, если они не выйдут на улицы, их так и будут году за годом перемалывать на фронтах.

Иллюзия победы Украины Угрозы Зеленского понятны: ему по-прежнему нужно создать видимость уязвимости России и вероятности победы Украины. Особенно его слова становятся понятны после информации о возможной продаже ВСУ ракет Tomahawk, которые киевская пропаганда уже презентует как очередное чудо-оружие. В то же время все забывают, что подобными чудо-оружиями раньше выставляли Bayraktar, Abrams и Javelin, такое мнение 360.ru высказал аналитик и руководитель благотворительного фонда «Соотечественник» Александр Босых. — Какую тактику использует Зеленский в публичных выступлениях? — Он пытается выглядеть как можно увереннее перед журналистами, одновременно закатывая истерики перед военными и требуя ударов хоть куда-то, главное — по территории России. Ведь без результатов не будет и денег от Европы, а их и так собирать все сложнее и сложнее.

Голоса недовольных в Евросоюзе нужно чем-то заглушить, и Киев для создания видимости успеха будет выдавать за военные объекты детские сады, автобусы, магазины — лишь бы впечатлить спонсоров. — Что происходит в это время на российском направлении? — Россия продолжает подготовку киевского режима к зиме. Сообщается о разрушении более половины украинских объектов добычи газа. Наша армия наносит результативные удары по железнодорожной инфраструктуре, ликвидируя логистические схемы противника.

Киевские чиновники уже бегут в Европу с протянутой рукой — выпрашивают топливо, технику для ремонта и восстановления, средства ПВО. Все это снова ляжет на плечи граждан Евросоюза, которые все чаще выражают недовольство безумной поддержкой киевского режима своими правительствами. Александр Босых

— Как европейское общество воспринимает поддержку Украины? — Недавно в эфире немецкого телеканала произошел скандал после слов студента из Ганновера, который заявил, что люди предпочли бы, чтобы страной управлял Владимир Путин, чем воевать с Россией. Он отметил, что Украина совершила ошибку, начав войну. Кроме того, польский евродепутат Ева Херник-Заячковская даже предложила Урсуле фон дер Ляйен отправить на фронт мужа и детей. Уровень жизни в ЕС продолжает падать, и европейцы понимают причины. Киевские попрошайки тем самым подставляют своих хозяев.

— Насколько серьезно стоит воспринимать угрозы Зеленского об ударах по территории России? — К таким ударам нужно готовиться — они будут пытаться сделать хоть что-то. Русофобская часть украинского общества начнет рукоплескать любому попаданию. Они радовались даже смерти детей и террору в «Крокус-Сити» — лишь бы в России произошло что-то плохое. Изменить их невозможно, а победить они не могут, вот и выбрали путь терроризма. Нам нужно укреплять системы ПВО и надеяться, что русская армия займет Киев и Львов. Иного варианта нет.