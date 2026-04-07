После 16 лет жизни на исторической родине немец вернулся в Россию и записался добровольцем в бригаду беспилотной авиации ГРОМ «Каскад». Он решил отказаться от немецких документов и перевезти семью, сообщило РИА «Новости» .

Мужчина с семьей переехал в Германию в 2005 году, успев поработать пожарным-спасателем на Алтае. Через 16 лет после миграции он решил вернуться в Россию.

Это произошло в момент украинской атаки на Севастополь. Будучи этническим немцем, он решил записаться добровольцем на СВО, не продлевать немецкое удостоверение личности и перевезти семью в Россию.

«Мой друг, позывной „Репа“, мы служили еще срочную службу при Советском союзе в Казахстане в специальной моторизованной части милиции… Через друга зашел сюда, в ГРОМ „Каскад“», — сказал солдат.

Он взял позывной Кумач. Немца назначили старшим техником расчета бригады беспилотной авиации.

