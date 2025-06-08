«Эти могильщики». Во Франции назвали безумием решение по Украине

Французские власти задумались о выпуске беспилотников на Украине, но это решение — «абсурдное безумие». Таким мнением поделился в соцсети X лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик отметил, что во Франции больше не производят автомобили. При этом крупнейший автопроизводитель страны собирается открыть производственную линию на Украине.

«Когда же мы остановим это абсурдное безумие? Когда же мы остановим этих французских могильщиков?» — задался он вопросом.

До этого о таком решении сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI. Министр не сказал, какой именно французский завод будет в этом участвовать. Он добавил, что это будет выгодно и Киеву, и армии Франции, которая получит более современное вооружение.

Ранее российские военные уничтожили украинских боевиков и французских наемников в Одесской области.