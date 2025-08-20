Эстония заявила о готовности отправить на Украину одну роту миротворцев

Эстонские власти готовы отправить на Украину одну роту своих миротворцев. Об этом сообщил премьер республики Кристен Михал на онлайн-заседании «коалиции желающих», чьи слова привело ERR .

Глава правительства при этом подчеркнул, что процесс удастся запустить лишь в том случае, если состоится встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

За ней должен последовать трехсторонний саммит с участием американского лидера Дональда Трампа.

«После этого можно будет обсуждать, как обеспечить безопасность, какими должны быть гарантии, какой вклад внесут США и Европа», — заявил Михал.

Глава МИД России Сергей Ларов ранее отметил, что гарантии безопасности Украины на равной основе могут обеспечить Китай, США, Великобритания и Франция.