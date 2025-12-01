Эстония призвала Украину не атаковать суда в Балтийском море

Если Украина попытается атаковать российские суда в Балтийском море, это будет неразумным поступком. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна, его слова привела телекомпания ERR .

«Мы не говорили „не приходите сюда“, но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации», — отметил он.

По словам Цахкны, через Финский залив Россия экспортирует до 60% нефти и газа.

Ранее украинские дроны ударили по танкерам Kairos и Virat, шедшими под флагом Гамбии, в Черном море у берегов Турции. Предположительно, это были морские беспилотники Sea Baby. Суда вышли из строя и не могут дальше двигаться сами, но их экипажи не пострадали.