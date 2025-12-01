Эстония призвала Украину не атаковать суда в Балтийском море
Если Украина попытается атаковать российские суда в Балтийском море, это будет неразумным поступком. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна, его слова привела телекомпания ERR.
«Мы не говорили „не приходите сюда“, но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации», — отметил он.
По словам Цахкны, через Финский залив Россия экспортирует до 60% нефти и газа.
Ранее украинские дроны ударили по танкерам Kairos и Virat, шедшими под флагом Гамбии, в Черном море у берегов Турции. Предположительно, это были морские беспилотники Sea Baby. Суда вышли из строя и не могут дальше двигаться сами, но их экипажи не пострадали.