Три варианта действий. На Украине раскрыли, как поступит Зеленский после разговора Трампа с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется выбрать один из трех вариантов действий после телефонного разговора лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Издание отметило, что Трамп поддержал «формулу Путина» о том, что сначала пройдут переговоры, а потом состоится перемирие. Теперь Зеленскому придется выбрать один из трех вариантов.

«Первый — отказаться от переговоров, к которым призвал Трамп, заявив, что условие для их начала — прекращение огня. Но тогда он рискует разрушить отношение с Вашингтоном, что еще более осложнит положение Украины», — уточнили журналисты.

Второй вариант — не отказываться от переговоров, но и не идти на компромиссы, надеясь, что наступление ВС РФ «скоро выдохнется» и переговорные позиции Киева улучшатся. Проблема в том, что в этом случае Киеву важно получать военную поддержку от США, а это под вопросом.

Третий вариант предусматривает анализ перспектив развития ситуации на передовой. Если он негативные, то Киеву стоит пойти на существенные компромиссы с Россией и заключить перемирие. Это поможет избежать ухудшения позиций Украины на переговорах.

Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт сугубо европейский, поэтому разбираться с его урегулированием — дело ЕС. Если не будет прогресса в переговорах, то США выйдут из них, уступив свою роль европейцам.