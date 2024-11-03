Искупление вины в зоне СВО стало модным трендом. Обвиняемые в различных преступлениях чиновники всех мастей хотят попасть на спецоперацию вместо тюрьмы. Но вместо зоны боевых действий экс-чиновники «тусуются» в тылу и позируют на фоне якобы казарм. Кто из военных чиновников торгует «теплыми местами», на стриме 360.ru у Анастасии Букреевой рассказал военный эксперт и директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов.

В зону СВО попросился бывший мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. Он заявил, что готов искупить вину на поле боя. Его адвокат заявил, что Воронов является истинным патриотом и хочет принести пользу России «на поле боя, вместо нахождения в СИЗО». Ранее подобное желание выразили экс-мэр Владивостока, бывший ректор калининградского БФУ, а также супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской и его адвокат Эльман Пашаев. Все они ни разу не были замечены в зоне боевых действий. Кто позволил всем этим фигурантам уголовных дел сидеть в тылу, разбирались с военным экспертом.

Фото: РИА «Новости»

«Очень аккуратно скажу. Я знаю, что есть определенная схема, где 10 миллионов — и человек может <…> получить такую услугу и четыре-пять месяцев находиться в определенных комфортных условиях», — рассказал Михайлов. Эксперт отметил, что знает людей, которые получили условный срок, работая ранее в МВД, а потом попали не в зону боевых действий, а в военную комендатуру, где продолжили заниматься теми же «безобразиями», что и на гражданке. «С этим сейчас ведется борьба. У нас страна огромная, линия боестолкновения огромная, подразделений много, и варианты есть», — отметил Михайлов.