Еще восемь белгородцев пострадали при атаках дронов ВСУ

Восемь мирных жителей получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ на Белгород и область. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В городскую больницу госпитализировали двух девушек 17 и 23 лет, одна из них находится в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Также помощь медиков понадобилась 16-летнему юноше. Позже его отпустили домой на амбулаторное лечение. При ударе БПЛА на административное здание с ранением в больницу обратился мужчина.

ВСУ атаковали легковой автомобиль в селе Ясные Зори. В итоге ранение получил один мирный житель. В поселке Майский пострадал 12-летний мальчик. В детской областной клинической больнице у него диагностировали осколочное ранение плеча.

В Грайворонском округе также пострадали два мирных жителя. В селе Замостье в результате атаки женщина получила баротравму. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Ранее Гладков сообщил о 12 пострадавших. Шесть человек пострадали при атаке на коммерческий объект в селе Стрелецкое. Также шесть горожан получили ранения в Белгороде при ударе дрона на остановочный комплекс.