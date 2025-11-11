Еще сколько? Фицо шокировал сроками конца конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины приведет лишь к затягиванию боевых действий. Свои оценки по предполагаемой продолжительности украинского конфликта политик высказал в беседе с The European Conservative .

Фицо комментировал инициативу Евросоюза о кредите Киеву на 185 миллиардов евро. Финансировать кредит предполагается за счет российских средств, которые заморозили депозитарии Евросоюза.

Словакия, отметил политик, выступает против такой схемы, так же как и Венгрия. Фицо счел, что Евросоюз вместо того, чтобы искать путь к миру, «подливает масла в огонь».

«Мы хотим положить конец конфликту или разжигаем его? Мы собираемся выделить Украине 140 миллиардов евро на продолжение. Что это значит? Что [бои] продлятся как минимум еще два года», — заявил словацкий премьер.

Он добавил, что Братислава не намерена участвовать ни в юридических, ни в финансовых механизмах, направленных на передачу российских средств Киеву. Фицо считает, что эти действия противоречат международному праву и создают опасный прецедент.

Ранее возражения против инициативы выражала и Бельгия, опасаясь юридических последствий и возможных ответных мер со стороны Москвы.

Однако Еврокомиссия рассчитывает согласовать схему до конца года. Проект предусматривает выпуск облигаций под гарантии замороженных активов России, а Украина должна будет вернуть средства после завершения конфликта.

По информации источников в Брюсселе, план получил неофициальное одобрение США. Европейские чиновники считают, что использование российских активов станет «ключевым шагом» для продолжения военной поддержки Киева.