Еще шесть человек пострадали в Белгородской области от атак ВСУ

Гладков: в Белгородской области еще 6 человек пострадали от ударов дронов ВСУ

Еще шестеро мирных жителей Белгородской области пострадали в результате атак украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Возле коммерческого объекта ранены мужчина и женщина. Троим пострадавшим оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода», — написал Гладков.

По его словам, в Белгороде ранило тех человек. При отражении атаки БПЛА осколочное увечье и минно-взрывную травму получил боец подразделения «Орлан».

Также в селе Дорогощь после атаки атаки дрона три человека получили баротравмы, среди них 14-летний мальчик. Бригады скорой помощи доставили ребенка в детскую областную клиническую больницу, а мужчину и женщину — в городскую больницу № 2 Белгорода.

Ранее Гладков сообщал, что удара ВСУ по селу Маслова Пристань ранения получили 10 человек, среди которых — двое детей.