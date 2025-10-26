Десять человек пострадали при атаке ВСУ по поселку под Белгородом

Гладков: при ударе ВСУ по поселку Маслова Пристань пострадали 10 человек

В результате удара украинских военных по поселку Маслова Пристань в Белгородской области пострадали 10 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в белгородскую больницу № 2 доставили мужчину и пять женщин с осколочными ранениями и баротравмами. В детскую областную клиническую больницу везут 12-летнего мальчика с осколочными ранениями руки, а также мужчину с осколочными ранениями головы и руки.

«Еще двоих пострадавших обследуют в Шебекинской ЦРБ, у 14-летнего мальчика множественные осколочные и проникающее ранение живота, у мужчины — осколочное ранение ноги», — написал Гладков.

Губернатор добавил, что после прилета боеприпаса повреждения получили два частных дома и надворная постройка. Также пострадали фасад и остекление социального объекта.

Несколько дней назад два человека погибли при атаке ВСУ на сельхозпредприятие под Белгородом.