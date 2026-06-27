Еще пять жителей Курской области вернутся домой из плена

Хинштейн: еще пять жителей Курской области возвращаются домой из плена

Еще пять жителей Курской области, оказавшиеся в украинском плену в 2024 году, возвращаются домой. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в «Максе» .

Освобожденных курян уже встретила на белорусской границе омбудсмен Яна Лантратова, они уже движутся в сторону России.

На родину вернутся двое жителей Любимовки Кореневского района, один из Ольговки, женщина из Суджи и один попавший в руки ВСУ в районе Мартыновки.

Губернатор подчеркнул, что долгое время украинская сторона скрывала местонахождение этих людей. Вместе с ними из плена освободили 171 человека.

Хинштейн поблагодарил за помощь все службы, принявшие участие в возвращении пленных, в особенности Лантратову и аппарат уполномоченного по правам человека.

По его словам, до сих пор неизвестна судьба 320 жителей области, пропавших во время вторжения ВСУ.

В мае Хинштейн сообщал, что еще 15 курян могут находиться на территории Украины.