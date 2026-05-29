Хинштейн: 15 курян могут находиться на территории Украины

Еще 15 пропавших после вторжения ВСУ жителей Курской области могут находиться на территории Украины. Об этом написал губернатор региона Александр Хинштейн в канале в «Макс».

Он поблагодарил экс-уполномоченного по правам человека Татьяне Москальковой, что при ее непосредственном участии удалось вернуть домой с Украины 166 курян. Но по информации действующего омбудсмена Яны Лантратовой, с высокой вероятностью там могут находиться еще 15 жителей области. Губернатор выразил надежду, что их также получится вернуть на родину.

«Каждый найденный человек — огромный труд. И мы продолжим делать максимум возможного, чтобы выяснить судьбу всех пропавших без вести. Работаем дальше», — написал Хинштейн.

Ранее губернатор сообщил, что 332 жителя области до сих пор числятся пропавшими без вести. Также он озвучил число найденных и погибших.