Еще одну партию «сухого душа» готовят пенсионеры для отправки в зону СВО в Люберцах

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Более тысячи упаковок армейского (сухого) душа ежемесячно изготавливают участники проекта «Активное долголетие» из Дзержинского. Волонтеры работают на базе второго корпуса ДК «Энергетик» уже четвертый год.

Как рассказала участница проекта и волонтер Раиса Беликова, за месяц активисты делают в среднем тысячу пакетиков армейского душа. Сейчас уже готовы четыре коробки, до конца февраля планируется изготовить еще шесть.

С начала года в зону специальной военной операции отправили десять коробок со средствами личной гигиены от люберецких добровольцев.

В городском округе Люберцы участниками губернаторской программы «Активное долголетие» стали 35 470 человек. По итогам 2025 года муниципалитет признан одним из лидеров региона по этому показателю.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте