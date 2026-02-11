Еще одну партию «сухого душа» готовят пенсионеры для отправки в зону СВО в Люберцах

Более тысячи упаковок армейского (сухого) душа ежемесячно изготавливают участники проекта «Активное долголетие» из Дзержинского. Волонтеры работают на базе второго корпуса ДК «Энергетик» уже четвертый год.

Как рассказала участница проекта и волонтер Раиса Беликова, за месяц активисты делают в среднем тысячу пакетиков армейского душа. Сейчас уже готовы четыре коробки, до конца февраля планируется изготовить еще шесть.

С начала года в зону специальной военной операции отправили десять коробок со средствами личной гигиены от люберецких добровольцев.

В городском округе Люберцы участниками губернаторской программы «Активное долголетие» стали 35 470 человек. По итогам 2025 года муниципалитет признан одним из лидеров региона по этому показателю.