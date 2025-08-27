Еще одну партию гумпомощи отправили в Курскую область из Власихи
В Курскую область отправили очередной гуманитарный груз из Власихи. На этот раз в посылку вошли четыре комплекта автомобильных колес, обезболивающие препараты, маскировочные сети и прочие необходимые предметы.
Сбор и подготовка вещей стали возможны благодаря поддержке местных жителей, предпринимателей, депутатов и сторонников местного отделения партии «Единая Россия».
В Курской области груз встретят военнослужащие одного из подразделений, нуждающихся в помощи.
Доставку курирует заместитель председателя фракции «Единая Россия» во Власихе, руководитель волонтерского объединения «Доброволец РВСН» Алексей Клюкин.
«Это не первая поездка наших добровольцев, маршрут отработан, но по-прежнему труден и небезопасен. Хочу пожелать ребятам счастливого пути, безопасной дороги и благополучного возвращения и поблагодарить всех, кто принял самое непосредственное участие в комплектовании гуманитарного груза для наших защитников Отечества. Мы понимаем, насколько важна любая поддержка для тех, кто находится на передовой, поэтому приложили все усилия, чтобы нами собранное было максимально полезным и отвечало самым насущным потребностям наших защитников», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Константин Савченко.
По словам Алексея Клюкина, сбор партии организовали по конкретным запросам военных, среди которых есть жители Власихи.
«В этот раз мы полностью загрузили два внедорожника. Что мы везем? В первую очередь то, что необходимо для передвижения: ребята ездят по плохим дорогам, поэтому им нужны колеса — закупили четыре комплекта», — рассказал Клюкин.
Отделение партии «Единая Россия» в Московской области с начала проведения специальной операции направило на фронт и в новые регионы свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. С начала года объем грузов превысил 304 тонны.