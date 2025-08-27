Еще одну партию гумпомощи отправили в Курскую область из Власихи

В Курскую область отправили очередной гуманитарный груз из Власихи. На этот раз в посылку вошли четыре комплекта автомобильных колес, обезболивающие препараты, маскировочные сети и прочие необходимые предметы.

«Это не первая поездка наших добровольцев, маршрут отработан, но по-прежнему труден и небезопасен. Хочу пожелать ребятам счастливого пути, безопасной дороги и благополучного возвращения и поблагодарить всех, кто принял самое непосредственное участие в комплектовании гуманитарного груза для наших защитников Отечества. Мы понимаем, насколько важна любая поддержка для тех, кто находится на передовой, поэтому приложили все усилия, чтобы нами собранное было максимально полезным и отвечало самым насущным потребностям наших защитников», — подчеркнул исполняющий обязанности главы Константин Савченко.

В Курской области груз встретят военнослужащие одного из подразделений, нуждающихся в помощи.

По словам Алексея Клюкина, сбор партии организовали по конкретным запросам военных, среди которых есть жители Власихи.

«В этот раз мы полностью загрузили два внедорожника. Что мы везем? В первую очередь то, что необходимо для передвижения: ребята ездят по плохим дорогам, поэтому им нужны колеса — закупили четыре комплекта», — рассказал Клюкин.

Отделение партии «Единая Россия» в Московской области с начала проведения специальной операции направило на фронт и в новые регионы свыше 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. С начала года объем грузов превысил 304 тонны.