Еще одну партию гуманитарной помощи отправили из Люберец в зону СВО

Добровольцы из Люберец доставили на фронт очередную партию гуманитарной помощи. Руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей, супруга действующего военнослужащего Алеся Давранова лично передала груз бойцам.

Защитники получили мотоцикл, дизельный и бензиновый генераторы, медикаменты, продукты питания, средства гигиены, а также посылки от близких. Алеся Давранова отметила, что Центр поддержки участников СВО Люберец продолжает формировать и отправлять грузы на передовую.

«Мы благодарим главу городского округа Люберцы Владимира Волкова за всестороннюю помощь и поддержку, а также всех, кто принимает участие в гуманитарной миссии», — сказала Алеся Давранова.

Недавно волонтеры из Люберец отправили на фронт маскировочные сети, продукты питания, вещи первой необходимости. Часть посылок доставят в госпитали, где проходят реабилитацию люберецкие военнослужащие.