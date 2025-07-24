Еще одну партию гуманитарной помощи отправили из Люберец в зону СВО

Волонтеры движения «Огонь добра» из Дзержинского городского округа Люберцы отправили очередную партию гуманитарного груза на фронт. Благотворительная организация работает с самого начала специальной военной операции.

Руководитель волонтерского объединения «Огонь добра» Анна Руцкая рассказала, что защитникам доставят каши быстрого приготовления, садовые сетки, маскировочные сети, саморезы, запчасти для автомобилей, пауэрбанки, газовую пушку, средства личной гигиены, сладости, а также письма и открытки с теплыми словами от жителей округа.

«Кроме того, передали бойцам и мотоцикл. Благодарим за помощь всех неравнодушных людей, принявших участие в формировании партии гуманитарного груза», — сказала Анна Руцкая.

Напомним, что ранее из Дзержинского на передовую отправили еще две партии гуманитарной помощи. В сборах участвовала группа волонтеров «Небесной Дружины» и прихожане храма Святого благоверного князя Димитрия Донского. Посылки с медикаментами доставили в Курск.