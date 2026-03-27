Еще одну партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Воскресенска

Депутаты Совета депутатов Воскресенска собрали большую партию гуманитарной помощи, включающую продукты питания, медикаменты и теплую одежду. Груз передан волонтеру, который доставит его на передовую.

Особую ценность партии придают окопные свечи и маскировочные сети. Эти необходимые для жизни и выполнения боевых задач предметы создали своими руками неравнодушные жители округа, молодогвардейцы и сторонники «Единой России».

«Партия на протяжении всей специальной военной операции оказывает всестороннюю помощь фронту. Мы не только помогаем материально, но и организуем сбор необходимых вещей, помогаем семьям военнослужащих. Эта гуманитарная помощь — очередное подтверждение того, что тыл работает для фронта, и мы вместе приближаем нашу общую победу», — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.

Благодаря слаженным действиям депутатов, волонтеров и активистов партии бойцы получат не только необходимые вещи, но и частичку заботы и поддержки с родной земли.